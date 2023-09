Juve, il riassunto del giorno: parla Allegri in conferenza

Per la Juventusè tempo di vigilia, in vista del match contro l'Empoli. Max Allegriha parlato in conferenza, toccando diversi temi: "Mercato? Almeno è chiuso e possiamo concentrarci sul campo. Abbiamo condiviso tutto sui giocatori in entrata e in uscita. Cambiare giocatori tanto per cambiare le facce non aveva senso. Non c'era possibilità di potenziare la squadra quindi siamo rimasti con questi.