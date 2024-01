Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Buffon

Per la Juve è giorno di vigilia del match di Coppa con la Salernitana . Allegri , a questo proposito, ha detto la sua in conferenza: "Domani c'è la Coppa. Noi siamo la Juventus, e qualunque partita si giochi va fatta al meglio per vincere, perché sappiamo benissimo che un risultato negativo della Juventus è diverso da quello delle altre, perchè ci sono pressioni diverse qui. Oneri ed onori, ma siamo fortunati a viverli e a stare qui".

Anche Buffon ha parlato: "Faccio Gigi Buffon con i miei pregi e difetti, le mie profondità e superficialità. Ritiro? No, sono veramente felice di aver smesso. Mi sto dedicando ai tanti interessi ai quali ho dovuto rinunciare per questa vita da calciatore così totalizzante. A Mancini bisogna dire grazie, ha regalato agli italiani un’emozione grandissima.

Ho avuto la fortuna e la capacità di avere come priorità l’emozionare e l’emozionarmi. Restare alla Juve in serie B, a 28 anni e da campione del mondo, sembrava da folli, ma era una scelta che mi rappresentava, il riflesso di quello in cui credevo da bimbo. I soldi invece sono sempre stati l’ultima cosa, un non tema".