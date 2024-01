Juve, il riassunto della giornata: parlano Allegri e Agnelli

Per la Juveè giorno di vigilia. Per i bianconeri, come di consueto, ha parlato Allegri: "Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti, stiamo bene mentalmente e fisicamente e sappiamo che domani ci aspetta una partita da vincere. L'Empoli ha cambiato allenatore, Nicola si è presentato con una buona vittoria, non subendo gol e facendone tre. Le partite vanno vinte sul campo, dobbiamo avere grande rispetto per l'Empoli sapendo che è una partita complicata come tutte quante".