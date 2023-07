Juve, il riassunto della giornata: parlano De Laurentiis e Bruno

Per la Juventusquesto è stato un giorno di dichiarazioni. A far discutere sono state le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Giuntoli? Non me l'aspettavo proprio, mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto prima me ne sarei liberato prima. Osimhen? Se lo vedremo con la maglia con lo scudetto? Assolutamente sì, ve l'ho già detto, poi se dovesse arrivare un'offerta più che indecente allora ce ne faremo una ragione. E come abbiamo scovato Kvaratskhelia, Osimhen e altri, ne scoveremo altri ancora".