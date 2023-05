Juve, si riaffaccia l’idea Carnesecchi: troppo alto l’ingaggio di…

Nelle ultime ore, poi, Tuttosport parla di Carnesecchi, per rimpiazzare l'ingaggio di Szczesny -alla Juventus dal 2017- che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, cifre non più sostenibili per le tasche della società. Il 33enne potrebbe lasciare spazio ad un profilo più young come quello del classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, che a Torino verrebbe a fare il vice di Mattia Perin, promosso così a titolare. Durante questa stagione il ragazzo ha contato 27 presenze da titolare, 47 i gol subiti e 107 le parate solo in campionato. Fino a qualche mese fa la sua valutazione si aggirava intorno ai 20 milioni, ma potrebbe anche essere destinata a crescere nonostante la retrocessione della Cremonese in Serie B. L’idea della Juve è quella di ottenere uno sconto dall'Atalanta, magari inserendo qualche contropartita nell'accordo.