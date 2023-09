Juve, il retroscena tra DV9 e Allegri: “No, non sto tranquillo”

Bella vittoria al Castellani per la Juventus che vola terza in classifica sotto alle milanesi. Serata 'difficile' invece per DV9, con un primo tempo da dimenticare. Dopo la rete dell' 1-0 siglato da Danilo, il portiere dell'Empoli para il rigore calciato da Vlahovic, che si dispera e scuote la testa ripetutamente. Ma facciamo un passo indietro perché prima del rigore sbagliato, il tecnico toscano avrebbe richiamato il serbo dicendogli: “Devi attaccare forte il pallone”.