Juve, il retroscena di mercato: a gennaio Allegri voleva un centrocampista top

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Assogna ha rivelato un interessante retroscena di mercato sulla Juve: "Da quello che mi risulta, Allegri aveva chiesto un sacrificio alla Juventus nel mercato quando c'era il testa a testa con l'Inter: di fare un grande investimento a centrocampo. Questo non è avvenuto. È arrivato Alcaraz, ma lui aveva chiesto qualcosa di diverso. Ha detto, 'qui stiamo ballando, prendetemi un centrocampista di livello internazionale e vedrete che riusciremo a fare il duello fino alla fine con l'Inter'. Quando questo progetto non si è concretizzato, sono arrivati i primi risultati negativi a partire dalla partita con l'Empoli e lì non credendo più in quella idea, che forse era al di sopra delle possibilità della Juventus, è arrivata questa implosione che ha portato a questa serie di risultati molto, molto negativi. Il primo tempo di Cagliari è inquietante".