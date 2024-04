Juve, il retroscena sul mancato arrivo di Felipe Anderson

Sembrava tutto fatto: Felipe Anderson sarebbe dovuto diventare un nuovo giocatore della Juve. Scaduto il contratto con i biancocelesti, infatti, il brasiliano avrebbe potuto trasferirsi a Torino a parametro zero, ma le cose sono andate diversamente. L'attaccante della Lazio ha infatti deciso di firmare con il Palmeiras, sorprendendo tutti. Il giornalista Fabrizio Romano su X ha spiegato: "Felipe Anderson è un nuovo giocatore del Palmeiras a parametro zero dalla Lazio, dopo aver deciso di non firmare il nuovo contratto. Felipe ha ricevuto la settimana scorsa la proposta della Juventus per un contratto triennale ma ha deciso per un ritorno shock al Palmeiras per motivi familiari".