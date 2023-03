Juve, il report su Chiesa: nessuna lesione, verrà valutato giorno per giorno

Sospiro di sollievo per la Juventus . Federico Chiesa , uscito anzitempo nella sfida contro l'Inter, aveva fatto preoccupare tutti i tifosi bianconeri, ma dai referti medici non sembra esserci nulla di grave. Molto probabilmente, l'ex Fiorentina , salterà i due impegni con la Nazionale italiana, per recuperare al meglio in vista del tour de force di aprile, quando la Juventus dovrà gestire tre competizione, con nove gare.

La situazione non particolarmente grave era stata già anticipata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa ieri sera: "Ha una tendinite che si porta dietro, ha un po' paura che si porta dietro, ma niente di che". Una buona notizia che però non fa dormire a sonni tranquilli la Juventus, considerando che il classe '97, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio, ha subito già un paio di volte questo tipo di fastidio, che sia tendinite o altro. Questa problematica verrà comunque gestita dallo staff medico, per provare a concludere nel migliore dei modi questa stagione controversa e complicata per Chiesa.