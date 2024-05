Juve, il report dell’allenamento in vista della Salernitana

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Mattinata di lavoro al Training Center per la Juventus, a due giorni dalla sfida contro la Salernitana in programma domenica 12 maggio 2024 alle ore 18:00, all'Allianz Stadium. La partita contro i campani coinciderà con la penultima gara interna della stagione e sarà valida per la 36ª giornata di Serie A. Venendo alla sessione di lavoro odierna, la squadra si è concentrata su situazioni di gioco in fase offensiva e difensiva e su esercitazioni individuali per ruolo, prima di concludere l'allenamento con una partitella. Domani sarà giornata di vigilia e i bianconeri scenderanno in campo nuovamente al mattino. Alle ore 13:30, poi, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium – con la diretta disponibile anche su Juventus TV – per presentare la sfida contro la Salernitana".