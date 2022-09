Juve, il report dell’allenamento odierno: novità per Miretti

Allenamento in vista del Bologna per la Juve, che si prepara a tornare in Serie A. Ottime notizie per Miretti

Quella contro il Bologna rischia di essere una partita fondamentale per la stagione bianconera. Dopo un inizio in salita ricco di problemi e passi falsi, contro i rossoblu servirà a tutti i costi una vittoria. Nessuna mezza misura: senza i tre punti c'è il rischio di compromettere definitivamente tutta la stagione.

In vista della sfida contro la squadra di Thiago Motta, oggi i bianconeri sono scesi in campo ad allenarsi. Ecco il report pubblicato dalla Juve sul proprio sito ufficiale: "Pioggia alla Continassa sull’allenamento della Juventus, che è scesa in campo questa mattina a meno due dalla sfida con il Bologna. Oggi la squadra si è focalizzata su e per la riconquista palla nella metà campo avversaria con ripartenza, sviluppo della manovra con attacco della linea avversaria e partitella finale. Fabio Miretti ha svolto l'intero allenamento col gruppo. Domani, vigilia, conferenza stampa del Mister, alle 14 in diretta dall’Allianz Stadium su Juventus Tv". (juventus.com)