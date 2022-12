Juve, Repice: “Pogba ha provato a andare al Mondiale ma ora tornerà”

Quando tornerà in campo Pogba? Le parole del radiocronista Repice sulle condizioni del centrocampista della Juve

redazionejuvenews

Intervenuto nel corso del programma Maracanà, in onda su TMW Radio, il radiocronista Sergio Repice ha parlato delle condizioni del centrocampista della JuvePaul Pogba. Ecco le sue parole: "Sono guariti in tanti, perché non dovrebbe guarire anche lui? Non sarei così catastrofico, aspetterei ancora. Ce lo auguriamo tutti perché è un calciatore vero.

Lui come Van Basten? Erano anni diversi, oggi la situazione è diversa. Se un allenatore ti dice che non sa quando rientra vuol dire che il problema c'è. Ha sbagliato a non operarsi? Sulla salute decide il giocatore, poi la società deve essere brava a far vedere vantaggi e svantaggi, ma decide per ultimo il calciatore. Aveva la possibilità di giocare il Mondiale senza operarsi. Se ho questa possibilità, io ci provo fino all'ultimo. Lui voleva essere lì. La società intelligente è quella che capisce il ragazzo e le sue ambizioni. Perme questa è una nota di merito della Juventus società".

Quando rientrerà il centrocampista bianconero? Nel suo caso vista la sua storia clinica l'impressione è che si vada verso la massima prudenza. Il centrocampista francese potrebbe rientrare per fine gennaio o meglio per l'inizio di febbraio. Più difficile invece pensare di vederlo in campo già per la sfida di Serie A contro il Napoli.