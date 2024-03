Juve, Reja: “Mitaj mi ha colpito. Giuntoli? Gli ho detto di prendere Broja”

"È un ragazzo di grandi qualità morali- ha continuato -. Mi ha colpito molto il modo in cui si trasforma: fuori dal campo non è mai sopra le righe, verrebbe da definirlo perfino timido. Poi, però, in campo mostra un grande personalità, di certo superiore a quella che ti aspetteresti per uno della sua età: si fa valere e non ha timore di assumersi responsabilità nelle giocate. Però non ha la fisicità esplosiva dei terzini sinistri che hanno fatto la storia della Juventus, da Cabrini a Zambrotta. Per questo è perfetto nel 4-3-3, in cui pensare a tenere la posizione e a fare le letture preventive".