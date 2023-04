Juve, a Reggio Emilia per tenere il passo europeo: le altre corrono

Due ko che pesano nel giudizio di un ultimo periodo decisamente positivo. Così come ha generato non pochi malumori da parte del pubblico juventino la prestazione in Europa League di giovedì. Gatti ha firmato una vittoria importante ma la Juve è andata spesso in difficoltà. E sono serviti dei miracoli di Szczesny e Perin per ottenere il risultato a favore.

Le altre poi corrono e la Juve deve tenere il passo. L'anticipo del venerdì ha mostrato una Lazio sempre più in grande spolvero sul campo dello Spezia. Una vittoria per 3-0 che permette ai biancocelesti di conquistare il secondo posto anche per i punti conquistati sul campo. Pioli e i rossoneri invece si fermano sul campo del Bologna ma agguantano il terzo posto in classifica in attesa della Roma che ospiterà l'Udinese. L'Atalanta avrà un match delicato contro una Fiorentina in grande condizione. Un'occasione importante per la Juve per sperare in una frenata degli uomini di Gasperini e ricucire lo scarto dai bergamaschi, distanti 4 punti in classifica.