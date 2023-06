Juve, Reggiani: “Ho parlato con Allegri, si trova con le spalle al muro”

Sul rendimento della Juventus

Infine, l'intermediario ha fatto una disamina sulle ultime annate della Juventus: “Le cose non sono girate nella maniera più adatta. Secondo me ha finito un corso che non si ripotrà più ricucire con la Juventus. Cuore in pace e un anno o due sabbatici, fuori dai riflettori. Poi potrebbe ritornare sui grandi palcoscenici, intanto andrà a trascorrere qualche giornata al sole. Che la storia sia finita e non può continuare lo dicono i maggiori talenti della Juve. La convivenza con Vlahovic e Chiesa è impossibile, altrimenti saranno loro a partire. Al suo posto? C’è l’imbarazzo della scelta, da ‘emergenti’ come De Zerbi a grandi nomi come Zinedine Zidane. Penso dunque ad un giovane affermato da far faville oppure un grandissimo nome che possa arrivare da subito e creare un ciclo”.