Juve, a lavoro per recuperare gli infortunati: Milik punta il Verona

Prosegue il lavoro sul campo d'allenamento al JTC: Arek Milik si allena parzialmente in gruppo per rientrare contro il Verona dopo la sosta

redazionejuvenews

Testa sul campo d'allenamento in casa Juve per i calciatori che non sono partiti con le rispettive nazionali. La pausa servirà per ricaricare le energie fisiche e nervose, in vista di un aprile con 9 impegni per una Juve impegnata su tre fronti. La squadra di Allegri ha ripreso ad allenarsi al JTC nella giornata di ieri con la seduta pomeridiana.

Oggi invece il gruppo ha svolto una doppia seduta: in mattinata calcio-tennis ed esercitazioni di costruzione della manovra sotto pressione, conclusa da una partitella. Nel pomeriggio invece si è dedicata alla forza con il lavoro in palestra. Il gruppo si ritroverà domani per la seduta mattutina. Tra gli obiettivi di Allegri, oltre che continuare a lavorare dal punto di vista tattico, c'è l'obiettivo di recuperare a pieno anche alcuni calciatori indisponibili.

Come riporta La Stampa, chi si candida a rientrare dopo la sosta è Arkadiusz Milik, che ieri si è allenato parzialmente con il gruppo squadra. Il polacco prosegue con il recupero e mette nel mirino il primo impegno dei bianconeri in casa contro il Verona per rientrare a disposizione di Allegri. Un recupero importante per allungare le rotazioni offensive della Juventus e per far tirare il fiato a Vlahovic, costretto agli straordinari nelle ultime uscite.