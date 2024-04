Juve, il record dei 102 punti è salvo. Oppini: “L’Inter li vede con il binocolo”

Con il pareggio per 2-2 contro il Cagliari per l'Inter è sfumata la possibilità di superare i 102 punti della Juve di Conte. Il record bianconero è quindi salvo: vincendo ogni partita da qui alla fine al massimo i nerazzurri potranno pareggiare il record. Intervenuto su X l'opinionista e grande tifoso bianconero Oppini ha scritto: "Per i 102 punti, prendete il binocolo. Non è mai stata cosa per voi". Dal centrocampo composto da Vidal, Pirlo e Pogba fino alla super BBC in difesa e ai gol di Tevez in attacco. La stagione della squadra di Inzaghi è stata sì fenomenale, ma quella Juve lo era di certo altrettanto.