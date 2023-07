Juve, rebus Pogba: l’Al-Ittihad insiste ma la tv saudita smentisce la visita

L'Al-Ittihad non molla

Secondo dunque la versione del giornalista asiatico, la visita di Pogba sarebbe stata una visita di cortesia, considerato che il giacotore era già li per altri motivi. Eppure, in un momento dove il calciomercato arabo fa da autentico protagonista riesce difficile pensare che la presenza del giocatore della Juventus fosse una quasi casualità. Non a caso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Al-Ittihad farebbe sul serio e avrebbe rilanciato per un offerta dal valore d 150 milioni per Pogba. Soldi che il francese percepirebbe in tre anni: 50 milioni in più rispetto all'offerta precedente, con un indennizzo di circa 10 milioni di euro per la Juve. Proposta che farebbe vacillare chiunque e che ripropone al giocatore di valutare nuovamente la fermezza della sua posizione.