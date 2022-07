Le probabili formazioni di Real Madrid-Juve: a centrocampo c’è Fagioli

Chi scenderà in campo nell'amichevole tra Real Madrid e Juve? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni

Dopo la vittoria contro il Chivas e il pareggio contro il Barcellona, la Juve si prepara a sfidare il Real Madrid, ultimo avversario dei bianconeri in questa tournée negli USA. La squadra di Massimiliano Allegri si troverà ad affrontare una delle migliori formazioni del mondo, attuale campione in carica della Champions League. La Vecchia Signora dovrà fare i conti con un'assenza molto pesante come quella di Paul Pogba, alle prese con una lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Il francese non sarà del match, ma soprattutto rischia di rimanere a lungo lontano dal terreno di gioco. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

La squadra di Ancelotti scenderà in campo con un 4-3-3 con Courtois tra i pali. In difesa spazio a Carvajal, Militao, Alaba e Mendy, con Modric, Casemiro e Kroos a centrocampo. Larghi sulle fasce in attacco ci saranno invece i giovani talenti brasiliani Rodrigo e Vinicius Junior, con Karim Benzema al centro del tridente.

I bianconeri si schiereranno in campo con una formazione a specchio: 4-3-3 anche per gli uomini di Allegri. In porta spazio a Szczesny, con Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro a comporre la retroguardia difensiva a quattro. La mediana sarà invece composta da Zakaria, Locatelli e Fagioli. Il giovane centrocampista italiano andrà quindi a prendere il posto lasciato vuoto da Pogba. Tridente d'attacco composto da Di Maria, Vlahovic e Kean. Il bomber serbo se confermato titolare sarà in campo per la prima in questa pre-stagione. Fino ad ora, infatti, per lui neanche un minuto in campo. Riusciranno i bianconeri a portare a casa il risultato?

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri