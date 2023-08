Verso Juve-Real, Allegri:” Vlahovic dovrebbe esserci, sarà un bel test”

Mister Allegri fa qualche anticipazione in vista della seconda amichevole contro i Blancos reduci da una sconfitta e un pareggio

redazionejuvenews

Massimiliano Allegri presenta la sfida che andrà in scena tra poche ore tra Juventus e Real Madrid. Ecco le sue parole riprese da Tuttosport: “Vlahovic si è allenato con tutta la squadra e dovrebbe essere a disposizione, sarei contento e felice di poterlo schierare almeno per un pezzetto di partita. Comunque avremo anche un altro allenamento poche ore prima del match e vedremo. Lukaku? Sul mercato sono molto contento della rosa a disposizione, però, come ha già detto il direttore Giuntoli, dovessero arrivare offerte irrinunciabili, anche per necessità della società, avremo il dovere di valutarle. E io mi adeguerò, come ho sempre fatto. Del resto, come avevo già detto, dovremo valutare la rosa dato che disputeremo solo campionato e Coppa Italia”.

Su Pogba: “Al momento non so dire quando Pogba potrà rientrare. Non lo so, finora ha svolto solo un allenamento in parte con la squadra: speriamo che dal 7 agosto possa aumentare i ritmi, però per la prima di campionato mi pare molto, molto difficile. Speriamo di recuperarlo il prima possibile". Sul centrocampo: "A Torino hanno recuperato bene sia Rabiot sia Fagioli, abbiamo tenuto i giocatori che avevamo l’anno scorso nel reparto e questo potrebbe essere un vantaggio”.

E poi: “Con il Real sarà un bellissimo test in funzione della nuova stagione, contro una delle più importanti squadre al mondo: è una grande opportunità, cercheremo di goderci il momento e di ricavare indicazioni importanti. Continueremo con lo stesso sistema di gioco, dobbiamo migliorare la nostra condizione atletica in vista dell’amichevole con l’Atalanta e poi dell’inizio di stagione”. Su Morata: “Ad Alvaro sono legato, anche affettivamente, ma Juve ha rosa competitiva con 4 attaccanti, in questo momento non ci sarebbe spazio”.