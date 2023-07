Juve, Rayan Cherki: ‘sangue misto’ e attaccante puro

Ryan Cherki del Lione è uno dei nomi tornati di moda dalle parti della Continassa in questi giorni. Seguito ormai da diversi anni dalla Juventus . Ora la società può pensare all'affondo in caso di partenza di Federico Chiesa .

Attaccante di nascita, dopo aver giocato nel Saint-Priest, a 7 anni passa al Lione diventando il primo 2003 a esordire in Ligue1. Il club francese attualmente ha un'opzione sul contratto del giocatore per prolungare di un anno la sua permanenza (scadenza 2024). Nella passata stagione ha collezionato 21 presenze da titolare sulle 34 totali, 4 gol e 5 assist per un totale di quasi 2000'. In tutto dal 2015 invece le presenze sono state ben 105 a cui si aggiungono 15 gol e 12 assist.