Juve, Ravanelli: “Yildiz dovrebbe giocare esterno. La 10? Gliela darei”

Intervenuto su TvPlay l'ex Juve Ravanelli ha parlato del giovane talento bianconero Kenan Yildiz:"Per me è un calciatore che deve giocare esterno negli ultimi 20-30 metri. Ha grande qualità negli ultimi metri, non deve agire lontano dall’area di rigore avversaria. La maglia numero 10? Gliela darei senza alcun dubbio. Perché darebbe responsabilità ad un ragazzo che deve crescere con la mentalità da 10 e deve sentire la fiducia da parte della società. Con quella maglia sarebbe ancora più al centro del progetto". Quella dell'ex bianconero, quindi, è investitura completa: Yildiz merita la 10 e dovrebbe far parte del presente e del futuro della Vecchia Signora.