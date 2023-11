Juve, Ravanelli: “Vlahovic ansioso. Fallo di Darmian? Chiesa onesto”

Ospite negli studi di Pressing, Fabrizio Ravanelli è ritornato sui temi del match di Serie A tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "Per come è andata la partita, penso che entrambe le squadre siano uscite contente. La Juventus poteva fare meglio nel gestire il vantaggio. Ha subito il pareggio dopo appena sei minuti in un susseguirsi di errori. Prima quello di Rugani uscito troppo in anticipo. Poi la mancata marcatura di Gatti che invece deve sentire l'avversario in quel caso e Lautaro ha fatto un bellissimo movimento e un gran gol. Nel primo tempo è stato anche una bella partita dove la Juventus aveva provato a fare qualcosa in più di fronte ad una grande squadra poi nel secondo si sono accontentate, non c'è stato un tiro in porta e la partita non è stata bella. Vlahovic? Il gol che ha fatto contro l'Inter è stato bello, h attaccato la profondità ed è stato bravo e se giocasse con più semplicità da qui alla fine potrebbe fare tanti gol".