Juve, Ravanelli: “Servono almeno quattro acquisti per lo scudetto”

Intervistato a Tv Play, Fabrizio Ravanelli ha parlato delle prospettive scudetto della Juventus e non solo per la prossima stagione. Ecco le sue parole: "Secondo me il prossimo anno ci sarà un equilibrio incredibile. Non sarà più come negli ultimi due anni, o come quelli in cui la Juve ha vinto nove scudetti di fila. Il Napoli ricostruirà qualcosa di importante, Lazio e Roma faranno meglio, Fiorentina e Atalanta proseguiranno la loro crescita e il Milan cercherà degli acquisti per avvicinare l'Inter. La Juventus con la maturazione di certi giocatori, più gli acquisti di 4-5 giocatori forti, l'anno prossimo potrà lottare per vincere lo scudetto fino in fondo".