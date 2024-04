Juve, Ravanelli: “Per risolvere i problemi non basta cambiare allenatore”

Ravanelli ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'ex bianconero, un cambio di tecnico non basterebbe a risolvere i problemi

Dagli studi di Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha commentato il possibile ritorno sulla panchina della Juventus di Antonio Conte. Ecco le sue parole: "È stato bravo a ricostruire alla Juve, all'Inter ma anche in Inghilterra. Sanno che è stato una bandiera della Juventus e andrebbero su Conte perché sono sicuri per la sua cultura del lavoro e tutto il resto ma alla base di tutto ci deve essere un progetto perché non risolvi tutti i problemi prendendo semplicemente un allenatore nuovo, serve un lavoro completo e ci vuole tempo perché per ricostruire una squadra cambiando l'allenatore non ritorni a vincere. Ci vuole tempo, ci vogliono quei giocatori che possono fare al caso della Juventus".