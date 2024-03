Juve, Ravanelli punge: “I giocatori sono spaventati, serve personalità”

Contro la Lazio è arrivata l'ennesima sconfitta per la Juve, che nelle ultime nove partite di Serie A ha vinto solo una volta. I bianconeri sono in un momento di crisi che sembra senza fine e i tifosi sono tornati a chiedere l'esonero di Allegri. Intervenuto ai microfoni di Pressing l'ex bianconero Fabrizio Ravanelli ha detto: "Juve molto deludente nelle ultime settimane. Squadra che gioca con paura e senza idee, oltre a formazione e cambi sbagliati. Per indossare la maglia della Juve serve grande personalità. I giocatori hanno una faccia spaventata e rassegnata in campo. Errore gravissimo di Locatelli e McKennie, più che di Sekulov, sul gol preso dalla Lazio".