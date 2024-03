Juve, Ravanelli: “Allegri maestro della comunicazione ma…”

"Allegri, secondo me, nella comunicazione è uno dei migliori. Penso, però, che anche lui possa sbagliare una dichiarazione. Ieri dopo la partita contro l’Atalanta poteva evitare di dire che la Juventus avesse preso un punto sul Bologna quarto. Secondo me l’allenatore della Juve deve sempre dire che la squadra scende in campo per vincere".