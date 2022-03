Rassegna Juve – Prima il Villareal poi il sogno Scudetto: quante emozioni!

Dal match contro il Villareal fino alla lotta Scudetto: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve

Dopo aver battuto la Sampdoria i bianconeri si preparano ad affrontare il Villareal : come finirà?

La Coppa dalle grandi orecchie negli ultimi anni è stata l'ossessione dei tifosi bianconeri di tutto il mondo. Per questo il passaggio del turno contro il Villareal è un obiettivo importante, anzi importantissimo.

Il match di andata in Spagna è terminato 1 a 1 e senza più la regola dei gol in trasferta la Juventus avrà un solo risultato a disposizione: vincere .

La squadra di Massimiliano Allegri è favorita ma non sarà facile. Servirà la massima concentrazione per portare a casa il risultato.

In vista della partita contro i sottomarini gialli arrivano però buone notizie: molto probabilmente Massimiliano Allegri potrà contare su Chiellini e Dybala .

I due calciatori bianconeri ieri hanno infatti svolto gran parte dell'allenamento in gruppo : il loro rientro in campo è ormai vicino. Gli indisponibili rimangono però moltissimi.

Oltre a Kaio Jorge, McKennie e Chiesa, la cui stagione è finita in anticipo, anche Zakaria e Bonucci non hanno ancora smaltito i rispettivi infortuni. Il difensore italiano potrebbe tornare in campo contro la Salernitana, mentre il centrocampista svizzero si rivedrà dopo la pausa nazionali.