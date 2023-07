Non solo Sekulov -verso la Cremonese- ora si aggiunge alla lista anche il centrocampista classe 2001. Rientrato solo di passaggio a Torino dopo il prestito al Monza, ora è pronto per una nuova esperienza. Con la maglia biancorossa questa stagione ha collezionato 16 presenze, 1 rete e 1 assist. In precedenza giocava per Juventus II ed ha fatto il suo esordio in campionato con il Monza il 13 agosto 2022 come titolare contro il Torino all'età di 21 anni.