Juve, Ranocchia: “Allegri si sta facendo carico di molte pressioni”

Intervenuto a Pressing, Andrea Ranocchia ha parlato dell'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: " Allegri è un allenatore dal punto di vista tecnico indiscutibile perché ha vinto e ha giocato finali di Champions. Quello che vedo meno negli ultimi anni è la solidità della Juventus . Allegri adesso è la Juventus perché non hai un giocare di riferimento a cui ti puoi attaccare, non vedo neanche più la società che era la Juve anni fa, era un brand, la Juventus era la Juventus".

Ranocchia ha proseguito: "Allegri adesso con una società nuova, la vecchia guardia che è andata, ricreare quella che era la Juventus ci metterà tanto tempo. Allegri ci sta che è nervoso perché era abituato alla Juventus che stava in alto e hanno faticato negli ultimi anni, ha dovuto fare un po' tutto da quello che vedo da fuori e lui parla con l'esterno dicendo in qualche modo quello che l'esterno si vuole sentire dire, non può dire la verità e non la dirà mai e si sta prendendo carico di tante pressioni che gli stanno piovendo addosso e quello che vedo meno è la presenza di una società forte come la Juve come era anni fa".