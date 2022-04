Ranieri: “Juve? Dovrebbe accadere un cataclisma perchè torni in corsa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha analizzato la situazione in testa alla Serie A: Juve fuori dalla lotta scudetto

Chi potrebbe essere decisivo per la vittoria finale? «Avendo il supporto della squadra, il peso tocca agli attaccanti, che devono fare gol. Quindi la responsabilità è su Osimhen, Giroud e Dzeko. Il primo ha l’entusiasmo della gioventù e sta facendo molto bene. Il francese mi piace molto. la sua stagione è positiva e ha segnato gol pesanti. E a proposito di esperienza, occhio a Dzeko. Ha tutto quello che serve per vincere. E Ibrahimovic? Un asso sulla panca... Zlatan adesso è una specie di capitano non giocatore, ma quando ritornerà in condizione riprenderà subito il proprio spazio». Milan e Inter saranno impegnate in Coppa Italia, il Napoli no. Può fare la differenza: «Certo. In questa fase tutto può contare. Infortuni, squalifiche e naturalmente la fortuna».Allegri in conferenza ha detto che l'Inter è la favorita perchè ha un calendario più semplice: «Non sono d’accordo. In una volata di facile non c’è più niente».