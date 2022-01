Juve, Rangnick toglie Cavani dal mercato: “Ci ho parlato e gli ho chiesto di restare”

L'allenatore dello United ha tolto il centroavanti uruguaiano dal mercato, spegnendo cosi le speranze dei tifosi juventini

Dopo essere riuscita a rientrare prepotentemente in corsa per un posto in Champions, ora in casa Juve sembra essere ritornato l'entusiasmo che si era smarrito nella prima parte della stagione. La vittoria con il Cagliari infatti e soprattutto i passi falsi di Napoli e Atalanta, hanno totalmente riaperto la battaglia per il quarto posto e adesso la squadra allenata da Massimiliano Allegri proverà in tutti i modi ad avvicinarsi ulteriormente nel big match del 6 gennaio, proprio contro i partenopei.