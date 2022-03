Juve, Ramsey trova il primo gol con i Rangers: possibilità di riscatto?

Aaron Ramsey ha trovato il suo primo gol con la maglia dei Glasgow Rangers. La squadra scozzese lo riscatterà dalla Juve?

redazionejuvenews

Arrivato alla Juventus nell'estate del 2019 come possibile innesto di spessore per il centrocampo bianconero, Aaron Ramsey si è rivelato uno dei più grandi flop della storia bianconera recente. Il gallese è stato colpito da una serie infinita di problemi fisici che gli hanno fatto passare più tempo in infermeria che sul terreno di gioco. Il suo contratto scadrà a giugno 2023 e per questo la dirigenza bianconera ha cercato a lungo una squadra interessata a comprare il suo cartellino. Il contratto da 7 milioni di euro a stagione, però, è stato un ostacolo non facile da superare.

Nella rivoluzione avvenuta a gennaio, però, la Juventus è riuscita a trovare una soluzione anche per lui. Il classe 1990 è stato spedito in prestito in Scozia ai Glasgow Rangers, con la speranza che a giugno venga poi riscattato. Per quanto visto fino ad ora le possibilità sono remote. Fin qui l'ex Arsenal ha collezionato soltanto sei presenze, tante panchine e qualche infortunio. Per cercare di tornare al più presto in campo Ramsey aveva deciso di pagare di tasca propria le cure specialistiche. Situazione disperata.

Tornato in campo ieri contro il Dundee, il centrocampista gallese ha trovato il suo primo gol con la squadra scozzese. Una rete pesante, importante, che potrebbe permettere a Ramsey di scalare le gerarchie e ritagliarsi una maglia da titolare. In effetti il gol non poteva che arrivare ora, a ridosso della pausa nazionali. Se in questi anni con la maglia della Juventus, infatti, il classe 1990 ha giocato poco o niente, con quella del Galles invece è stato sempre presente o quasi. Una situazione al limite del surreale. Ora la speranza della dirigenza bianconera è quella che Ramsey continui a giocare su buoni livelli, così da aumentare le possibilità di un riscatto a giugno. Il gallese ci riuscirà? Staremo a vedere.