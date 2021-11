Juve, novità per Ramsey: i bianconeri lo offrono in prestito alla Roma

Ramsey è ormai fuori dal progetto della Juventus e secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri lo avrebbero offerto in prestito alla Roma

In casa Juventus, Aaron Ramsey sembra ormai essere un separato in casa: fuori dal progetto, per il gallese non sembra esserci un futuro a Torino. Arrivato a parametro zero dall'Arsenal, il centrocampista classe 1990 si è rivelato un fallimento sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda le prestazioni sportive, l'ex Gunner non è mai riuscito a dimostrare tutte le sue qualità, anche a causa di una serie infinita di infortuni e problemi muscolari. Ramsey avrebbe dovuto aumentare il livello tecnico e l'esperienza della squadra e invece ha passato molto più tempo in infermeria rispetto al terreno di gioco.