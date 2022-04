Juve, Ramsey il fututo ai Rangers è incerto. Il gallese: “Qui per vincere”

In conferenza stampa prima di Rangers-Braga, l'ex Juve si è detto pronto a dimostrare al suo valore. Il suo futuro però è in bilico

Il campionato è agli sgoccioli e in casa Juve è già arrivato il momento di cominciare a pensare alla prossima stagione. I bianconeri vorranno tornare a vincere subito, rifondando la squadra dalle fondamenta. Per questo la dirigenza si muove su due fronti: cercare giocatori utili a migliorare la squadra e liberarsi di tutti coloro che non fanno ormai più parte del progetto . Per quanto riguarda il primo punto, la Juve è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Dybala , di un centrocampista che alzi il livello tecnico della mediana e di un terzino sinistro.

In uscita invece ci sono tutti quei calciatori che non hanno convinto fino in fondo. Da Kean, che potrebbe non essere riscattato, fino a Bernardeschi il cui contratto è in scadenza. Gli occhi della dirigenza bianconera sono però puntati anche all'estero, dove diversi giocatori della Juventus sono in prestito. Se Kulusevski al Tottenham sta incantando tutti a suon di ottime prestazioni, non si può dire altrettanto di Aaron Ramsey, che sta avendo alcune difficoltà ai Rangers. Il centrocampista gallese in conferenza stampa prima del match di Europa League contro il Braga ha detto: "Sono venuto qui per vincere. Questa partita per noi è molto importante, sentiamo la pressione e io sono abituato a giocare sempre sotto pressione. Spero di poter giocare e regalare una notte indimenticabile per noi. Mi sento bene, mi è mancata quella costanza negli ultimi anni ma ora mi sento meglio e più forte. Non vedo l'ora di riprendere il ritmo e mostrare quel di cui sono capace di fare".