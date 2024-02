Juve, il portiere del Racing non ha dubbi: “Alcaraz può diventare come Vidal”

"Senza dubbio ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore in cui il tifoso juventino possa identificarsi e, una volta adattato, sarà un giocatore di grande importanza per la qualità, il gioco e la dedizione che metterà in ogni partita - ha continuato -. In spogliatoio non è mai stato un casinista, un personaggio. È umile a livello di carattere, non parla molto: preferisce i fatti. È, però, dotato di una personalità forte che ha adattato al suo tipo di gioco. Questa è stata una delle variabili decisive alla sua esplosione nel Racing e nel fútbol argentino".