Juve, Rabiot verso lo United. Souness: “E’ una seconda scelta, farà fatica”

Il Manchester United ha messo gli occhi su Rabiot, ma dall'Inghilterra ci sono dubbi sulle qualità del centrocampista della Juve

redazionejuvenews

Adrien Rabiot sembra ormai fuori dai piani della Juventus. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare e per questo la dirigenza bianconera ha deciso di metterlo sul mercato. Nonostante Allegri lo apprezzi, di fronte a un'offerta congrua l'ex PSG può lasciare Torino.La storia d'amore tra il classe 1995 e la Juve non è mai sbocciata a pieno. Arrivato a parametro zero, Rabiot non ha mai brillato, dimostrandosi molto spesso un giocatore affidabile ma in sostanza mediocre. Dopo i contatti con il Monaco delle scorse settimane, ora è il Manchester United a sembrare in vantaggio, desideroso di portare il francese in Inghilterra.

La scelta della dirigenza dei Red Devils non è però piaciuta ai tifosi della squadra inglese, che hanno dimostrato un certo disappunto. Dello stesso parere anche l'ex centrocampista del Liverpool Souness, che intervenuto nel corso del programma TalkSport ha detto: "Se lo prendi ora è perché non è la tua prima scelta, ma la seconda. Penso che in questo momento il Manchester United stia reagendo agli eventi. In Inghilterra il gioco per i centrocampisti non è semplice per quanto intenso è, e lui alla Juventus non ha brillato. Se hai difficoltà in Italia, beh, allora ho delle riserve sulle tue possibilità in Premier League".

Ma se Rabiot dovesse davvero andare in Premier League, con chi lo sostituirebbe la Juve? Il nome in cima alla lista è quello di Frattesi, talento del Sassuolo che nella passata stagione ha fatto vedere grandi cose. Il costo del cartellino non è basso, ma visti i buoni rapporti con i neroverdi, la Juve potrebbe tranquillamente sedersi al tavolo delle trattative. Ora la palla passa al centrocampista francese e al suo entourage, che dovrà trovare un accordo con il Manchester United. In caso di addio, poi si vedrà.