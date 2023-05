Juve, Rabiot: “Fallo? Mi fa ancora male. Mi piacerebbe vincere l’Europa League”

Le parole del giocatore della Juve Rabiot ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Europa League contro il Siviglia

redazionejuvenews

Al termine della partita di Europa League contro il Siviglia il giocatore della Juve Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il fallo era netto secondo me. Mi fa ancora male. Il Var non ha detto niente ma si vede bene che non tocca la palla e prende la gamba. L'arbitro? Non ha avuto reazioni, non è stato richiamato dal Var e non capisco perché".".

"Il gol di Gatti cambia tutto. Fino alla fine, l'abbiamo dimostrato. Sono contento per lui e per tutta la squadra. Ci da speranza per il ritorno", ha continuato.

Sulla gara di ritorno: "Dobbiamo essere più attenti sulle loro ripartenze e giocando meglio con la palla, senza avere fretta".

Sui gol su calcio piazzato: "Lavoriamo tanto sui calci d'angolo, cercando di occupare bene l'area. E' qualcosa che paga e si è visto stasera. E' un'arma in più".

Sulla stagione: "Per me è stata una bella stagione, sono contento di aver fatto bene con la Juve e in nazionale. Felice di aver aiutato tanto e aver aiutato la squadra. Mi piacerebbe andare in finale e portare a Torino questo trofeo".