Juve-Rabiot, segnali di apertura: aspetta un’offerta. Ma la Premier…

Resta da definire il futuro di Rabiot: il francese si trova bene a Torino aspetta un'offerta per il rinnovo dal club, mentre dalla Premier...

redazionejuvenews

Sempre più leader e trascinatore di questa Juventus: Adrien Rabiot ha festeggiato con una doppietta contro la Samp una stagione coi fiocchi. Gol numero 8 e 9 in stagione, con Pogba nel mirino - l'ultimo centrocampista bianconero ad aver chiuso in doppia cifra per gol in una singola annata - e voglia di continuare a caricarsi la squadra sulle spalle.

Max Allegri a inizio stagione, in tempi non sospetti, si era espresso affermando: "Mi aspetto più gol da lui, perché può segnare con continuità". E il francese ha risposto presente, sul campo. Il Rabiot ondivago dal suo approdo alla Juve sembra ormai un lontano ricordo, così come quel suo passaggio sfumato al Manchester United. Si è conquistato giorno dopo giorno un ruolo sempre più centrale nella Juve, fortificando il suo rapporto con il club.

Con quel contratto però che segna giugno 2023 come data di scadenza il suo futuro resta tutto ancora da definire. E trattare il suo rinnovo resta un'affare complessoma non c'è mai stata una vera e propria chiusura da parte della Juventus. Il calciatore sta bene a Torino ed è un elemento apprezzato anche all'interno dello spogliatoio e l'idea di una fascia da capitano lo affascina. Come riporta Tuttosport, anche se la linea del club sembrerebbe volta a monetizzare in Premier League, il calciatore aspetta un'offerta.

Dei segnali d'apertura sono arrivati, probabile che i discorsi verranno rimandati al termine della stagione, con gli obiettivi stagionali che potranno giocare un ruolo chiave sulla permanenza del francese. In caso di vittoria dell'Europa League, con conseguente qualificazione in Champions le possibilità di proseguire insieme aumenterebbero.