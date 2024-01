Juve-Rabiot. prove d’intesa! Priorità rinnovo per anticipare i club di Premier

Una situazione che il francese e la Juventus hanno già vissuto lo scorso anno, quando alla fine arrivò il rinnovo last minute per una stagione, col centrocampista che aveva la priorità di non cambiare nell'anno che porta all'Europeo.

Rabiot insomma chiede tempo e la Juventus appare intenzionata a non mettergli pressione in tal senso. Qualche contatto con la madre agente è già andato in scena, ma la questione sarà ripresa in mano nei prossimi mesi, possibilmente con la Champions già in tasca al club bianconero. Un rinnovo ulteriore comunque è eventualità più che possibile, sia di una ulteriore stagione sia con scadenza più lontana nel tempo. A quel punto, però, si dovrà ragionare su cifre ribassate rispetto agli attuali 7,5 milioni di euro netti più bonus. Sullo sfondo restano alcune big di Premier League che non hanno mai perso di vista la situazione dell'ex PSG.