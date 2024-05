Juve, Rabiot più lontano: rinnovo al ribasso per il centrocampista

Il futuro di Adrien Rabiot alla Juve rimarrebbe incerto: il giocatore in scadenza di contratto potrebbe cercare un nuovo contratto in Premier

Il ritorno della Juventus in Champions League potrebbe non bastare per trattenere Adrien Rabiot. Questo è quello che si apprenderebbe dai colleghi di Sky Sport, i quali avrebbero analizzato la situazione legata al rinnovo di contratto. A fine giugno della scorsa stagione, la Juventus e il giocatore francese trovarono un accordo negli ultimissimi giorni precedenti alla naturale scadenza. Questa volta il destino potrebbe essere diverso. La società non sarebbe intenzionata a proporre un contratto alle stesse cifre. Al contempo, Rabiot, all'età di 29 anni, vorrebbe strappare un ultimo grande contratto, magari in Premier League. Infine, anche lo stesso giocatore vorrebbe aspettare la scelta sull'allenatore per orientare la sua decisione.