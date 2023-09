Juve, Rabiot: “Non potevo andarmene dopo quanto successo”

Nell'intervista, Rabiot ha avuto modo di spiegare i motivi che lo hanno spinto a rifiutare le sirene di calciomercato e firmare il prolungamento con la Juventus. Per il centrocampista non era possibile lascia la Vecchia Signora dopo la tribolata scorsa stagione: "Non potevo partire dopo una stagione così, senza Champions e senza niente. Quindi era importante rimanere per me e ritrovare la Juventus che conosciamo che vince e che lotta per lo scudetto".