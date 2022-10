Juve, Rabiot: “Doppietta? La cosa più importante è aver vinto”

Al termine della partita contro il Maccabi Haifa, il centrocampista della Juve Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento dell'atteggiamento della squadra e di aver fatto gol. Per me non è importante aver fatto doppietta ma aver vinto. Stasera abbiamo giocato bene, meno nel secondo tempo. Siamo sulla strada giusta".