Juve, Rabiot esulta e poi supporta Pogba: “Non te lo meriti fratello”

Il messaggio di Rabiot su Instagram al termine del match di Serie A contro la Cremonese: gioia per la vittoria e tristezza per Pogba

La partita contro la Cremonese è stata un mix di emozioni per la Juve. Da una parte la gioia per la vittoria netta che da fiducia e morale in vista della sfida di Europa League contro il Siviglia. Dall'altra l'ennesimo infortunio di una stagione di incubo per Paul Pogba.