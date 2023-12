Rabiot è lo spirito della Juve: gol e record in Serie A

Gol e assist: ottima prestazione per Rabiot in Monza-Juve. Il centrocampista francese primo in una speciale classifica

Sul proprio sito la Juve ha scritto: "Con il gol che ha sbloccato il match allo stadio di Monza, Adrien Rabiot si è inserito al primo posto in una speciale classifica . Dall'inizio della scorsa stagione, infatti, sono 13 i gol messi a segno da Adrien . Solo Felipe Anderson e Koopmeiners come lui, nessuno ha segnato di più".

Per La Gazzetta dello Sport è stato il migliore in campo, da 7,5 in pagella: "Spacca la partita con una zuccata, tenta il bis con un tiro da fuori e infine galoppa alla Cavallo Pazzo per servire Gatti. Impossibile farne a meno".