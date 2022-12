Juve, Rabiot fa i complimenti a Giroud: “Percorso incredibile”

Al termine della partita contro la Polonia il centrocampista della Juve e della nazionale francese Rabiot ha parlato di Giroud

redazionejuvenews

A vincere lo scontro tra Francia e Polonia sono stati i Blues, trascinati da un super Mbappe. La nazionale polacca ha provato in tutti i modi a contenere gli attaccanti francesi, ma questa volta Szczesny non ha potuto nulla contro la squadra di Deschamps. Il portiere della Juve è sceso in campo dal primo minuto, mentre Milik non è partito titolare, subentrato nel secondo tempo al posto di Lewandowski.

Tra le fila della Francia, invece, titolarissimo Rabiot, autore dell'ennesima grande partita. Per La Gazzetta dello Sport è da 7 in pagella: "Non ci sono spazi per le sue sgroppate, ma vogliamo premiare la maturità della prestazione: sempre la scelta più giusta, cose semplici e una continuità che prima mancava".

Al termine della partita il centrocampista francese ha voluto fare i complimenti a Giroud. L'attaccante del Milan grazie alla rete segnata ieri è diventato il miglior marcatore della nazionale francese: "È incredibile il percorso che ha fatto per arrivare sino a qui - ha detto Rabiot. Lo aspettavamo nello spogliatoio per festeggiare, ma purtroppo ha dovuto fare l'antidoping. È una persona davvero umile, lo celebreremo in hotel. Anche Lloris, che oggi ha battuto il record di presenze, è una figura molto importante per tutti noi".