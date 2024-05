Juve, Rabiot: “Futuro? Sono felice qui ma vedremo dopo la finale”

Intervistato da Sky Sport al termine della partita contro la Salernitana il centrocampista della Juve Adrien Rabiot ha parlato del suo futuro: "Avevo detto che finché non sono raggiunti gli obiettivi non parleremo con la società. Vedremo quando saremo in Champions e avremo vinto questa Coppa. Le mie sensazioni? Come ho detto sempre sono contento, stasera avevo la fascia da capitano, è un orgoglio essere qui e provare a guidare questa squadra e i giovani. Poi nel calcio bisogna parlare ad un certo punto, ci sono cose da dire ma vedremo dopo la finale. Siamo tranquilli, avremo il tempo dopo tutto questo".