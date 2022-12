Juve, problemi per Rabiot: ci sarà in Francia-Marocco? Le ultime novità

Rabiot scenderà in campo tra le fila della Francia contro il Marocco? Il centrocampista della Juve non è al meglio ma arrivano buone notizie

Immagina di giocare un Mondiale con la propria nazionale e arrivare fino alla semifinale. Immagina di essere un titolare inamovibile per il tuo ct, decisivo in più di una partita. Ma immagina anche di dover rischiare di non scendere in campo a causa dell'aria condizionata. Sembra una barzelletta ma è quello che rischia di succedere a Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juve dopo essere stato decisivo nella fase a gironi, questa sera contro il Maroccorischia di dover dare forfait.