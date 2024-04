Juve, Rabiot esalta Marcus Thuram: “Mi ha sorpreso”

Uno degli artefici della vittoria dello scudetto dell'Inter è stato Marcus Thuram. L'attaccante francese è arrivato a Milano tra i dubbi dei tifosi nerazzurri, che non sapevano se sarebbe stato in grado di sostituire giocatori importanti come Dzeko e Lukaku. L'ex Monchengladbach ha dimostrato però con i fatti le sue qualità, a suo di gol e assist. Intervistato da Telefoot il centrocampista della Juve Adrien Rabiot ha detto: "Lo conoscevo bene e mi chiedevo cosa avrebbe fatto una volta arrivato all'Inter. Marcus è sicuramente un grande giocatore ma mi ha davvero sorpreso. Ha ottenuto risultati eccezionali nel suo primo anno in Italia".