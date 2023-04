Juve, Rabiot autografa una maglia con la scritta “Cavallo Pazzo”

Curioso siparietto per Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus, assoluto protagonista in questa stagione con 10 reti, è entrato oramai nel cuore dei tifosi, anche se il contratto in scadenza a giugno 2022 lascia ancora tantissimi dubbi sul futuro dell'ex PSG, che ultimamente ha parlato anche della prossima stagione:"Per il momento non ci sono novità, ma sicuramente parleremo presto, tra circa due mesi la stagione sarà finita e proveremo a discutere, sono tranquillo. C’è la possibilità di andare via ma anche la possibilità di firmare un altro contratto con la Juve, a Torino mi sento bene, c'è un buon rapporto con tutti.